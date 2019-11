Museo. Nell'ex Caserma ricovero austro-ungarico

(LNews - Milano, 30 ott) Una nuova struttura museale atta ad

ospitare e valorizzare il ricovero austro-ungarico rinvenuto nei

pressi della cima del Monte Scorluzzo (Valdisotto/SO) insieme ai

relativi mobili, suppellettili, equipaggiamenti e oggetti di

vita quotidiana ritrovati in ottimo stato di conservazione.

Lo prevede una delibera approvata dalla Giunta regionale su

proposta degli assessori Massimo Sertori (Montagna, Enti locali,

Piccoli Comuni e Programmazione negoziata) e Stefano Bruno Galli

(Cultura e Autonomia) che formalizza l'adesione di Regione

Lombardia all'Accordo di Programma con Parco Nazionale dello

Stelvio (ente capofila), Comunita' Montana Alta Valtellina,

Comuni di Bormio, Valdidentro, Valdisotto, Valfurva.

SERTORI: TESTIMONIANZE CONCORRONO RILANCIO TERRITORIO - "Con

questo Accordo sara' possibile valorizzare il ricovero ritrovato

e la Valtellina - ha spiegato Sertori - arricchira' il suo

naturale museo a cielo aperto, costituito dalle tante

testimonianze della Grande Guerra sulle montagne, con un nuovo

anello di quel museo diffuso della Grande Guerra, sito in tante

altre realta' espositive presenti nel territorio dell'Alta

Valtellina, dal Museo civico di Bormio, al Museo vallivo di

Valfurva, dal Forte Venini di Oga al Museo storico Donegani del

Passo dello Stelvio; e nelle aree limitrofe, dal Forte

Montecchio Nord a Colico al Museo della Guerra Bianca in

Adamello a Temu', in Alta Valle Camonica".

GALLI: OGGETTI CONSERVATI UTILI A RICOSTRUIRE VITA AL FRONTE -

"Il rinvenimento del ricovero austro-ungarico in cima al Monte

Scorluzzo - ha commentato l'assessore Stefano Bruno Galli - e'

una scoperta di grandissima importanza per la ricostruzione

particolareggiata della vita al fronte lombardo nella Grande

Guerra. Il ghiaccio infatti ha conservato perfettamente gli

oggetti contenuti: fucili e pugnali, munizioni, vettovaglie,

bottiglie di grappa e di cognac e persino cartoline. E' rimasto

esattamente cosi' come l'ha lasciato l'ultimo soldato imperiale

nel novembre di cent'anni fa".

"Per tutto questo - ha sottolineato - il trasferimento della

costruzione nell'ex caserma Pedranzini di Bormio, dove sara'

visitabile dal grande pubblico, e' un'operazione di assoluto

rilievo. Testimonia l'attenzione di Regione Lombardia per la

valorizzazione dell'importante patrimonio materiale e

immateriale che la Grande Guerra ci ha lasciato. Una memoria che

va a beneficio delle nostre comunita' locali e della piu' vasta

comunita' lombarda".

UN FINANZIAMENTO DI 2,6 MILIONI COMPLESSIVI - L'AdP prevede uno

stanziamento complessivo di 2,6 milioni di euro, di cui 1,7

milioni di euro da parte di Regione Lombardia e il restante da

parte del Fondo Comuni di Confine e da risorse europee

2014-2016.

IL PROGETTO - Per ospitare il ricovero verra' adattata

l'ex-Caserma Pedranzini, collocata nel cuore di Bormio, di

proprieta' dei quattro comuni dell'Alta valle. Il recupero

costituisce un unicum di straordinario e inestimabile valore

culturale che, all'interno di un piu' ampio progetto di

valorizzazione delle vicende storiche occorse durante la grande

guerra sulle montagne del Gruppo Ortles-Cevedale, potra'

rappresentare un elemento di forte interesse e attrattivita'.

I lavori verranno condotti nel rispetto degli standard di

qualita' dei musei, sia in termini di progettazione

architettonica dell'allestimento, sia per la conservazione e

fruizione dei beni mobili, sia, infine, per la presentazione dei

contenuti tematici e culturali anche attraverso 'utilizzo di

strumenti innovativi. (LNews)