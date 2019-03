Confindustria LC-SO: Vis, il buono che fa bene - Le iniziative per i più piccoli

IL BUONO CHE FA BENE - Le iniziative di VIS dedicate ai più piccoli, per promuovere uno stile di vita sano fra sport e alimentazione corretta

Sport, corretta alimentazione e stili di vita sani. Un connubio di elementi in sintonia con la filosofia aziendale di VIS che a Lovero, in provincia di Sondrio, produce confetture guidata da sempre da un obiettivo: portare sulle tavole prodotti genuini e salutari, ottenuti partendo da ingredienti semplici e naturali, che coniugano il piacere del palato con i principi di una sana e corretta nutrizione.

Un impegno che si traduce in un’attenzione costante nella scelta delle materie prime e nei processi di lavorazione, per prodotti che rispondono alle esigenze dei consumatori con una vasta gamma di varianti e linee speciali, da quella light a basso contenuto calorico alla biologica.

Ma non solo, VIS è oggi anche fautrice di una nuova iniziativa inaugurata in queste settimane e dedicata ai più piccoli, che la vede promuovere uno stile di vita sano a tutto tondo, in collaborazione con dieci centri acquatici fra Lombardia e Veneto.

“Da diverso tempo avevamo il desiderio di rivolgerci ai bambini ed alle loro famiglie con iniziative mirate, non solo per promuovere i nostri prodotti ma, più in generale, quella che per noi è una filosofia di vita – commenta Giorgio Visini, Amministratore Delegato di VIS. È nata così l’idea di collaborare con alcuni Centri acquatici, dove si pratica uno degli sport completi per eccellenza, il nuoto, allestendo corner VIS che si pongono come uno spazio di informazione veicolata attraverso momenti di gioco e di svago, magari nell’attesa dell’inizio dei corsi”.

I corner VIS presenti nei Centri sono quindi uno spazio ludico, dove i più piccoli possono divertirsi ma anche ricevere in dono, con le famiglie che li accompagnano, sia strumenti di gioco da utilizzare a casa, sia un vademecum con consigli per un’alimentazione corretta e alcune ricette all’insegna del wellness, oltre ad un’immancabile vasetto di confettura VIS.

“Siamo molto soddisfatti di questa prima esperienza, che proseguirà per tutto il mese di marzo e che sicuramente ripeteremo con una nuova edizione in autunno – conclude Giorgio Visini. Stiamo infatti già lavorando ad uno sviluppo del progetto orientandoci ad enfatizzare la sensibilizzazione delle famiglie, che sinora hanno accolto molto bene la nostra proposta. Basti pensare che a febbraio, periodo di avvio dell’iniziativa, abbiamo distribuito in omaggio più di tremila vasetti di confettura”.

Lovero, 5 marzo 2019