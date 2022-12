(DIS)servizio ferroviario nella Valle della Mera

Orari ferroviari, linea Colico/Chiavenna"

In Valchiavenna sorpresa: a far data dall'11 dicembre cambieranno gli orari dei treni

In Valchiavenna non sorpresa ma certezza: a far data dall'11 dicembre agli utenti potrebbe capitare di dover rimpiangere i vecchi (quelli in corso sino al 10) salvo evitare la prevista "modifica dell'orario del servizio ferroviario linea – Inoltre richiesta incontro URGENTE.

In Valchiavenna la Comunità Montana della Valle e il Comune capoluogo hanno preso carta e penna (digitale) e si sono rivolti a chi in indirizzo qui di seguito trasmettendo loro il testo di cui a seguire con la richiesta di incontro urgente

LE RICHIESTE

Siamo venuti a conoscenza, in totale assenza di comunicazione al territorio interessato, di una

modifica degli orari del servizio di trasporto ferroviario per la linea Colico/Chiavenna con decorrenza il

prossimo 11 dicembre 2022. Si rappresenta come tale decisione generi enormi disagi ai principali fruitori

dello stesso servizio (studenti pendolari) oltre che forti problematiche agli istituti scolastici per garantire la

regolare frequenza alle lezioni. In particolare si evidenziano notevoli criticità per quanto concerne gli studenti

frequentanti le scuole di Chiavenna oltre per i ragazzi Valchiavennaschi che frequentano istituti al di fuori

del territorio di residenza.

Raccolte numerose e motivate segnalazioni da parte delle famiglie si chiede di ripristinare l’orario

precedente considerato che siamo nel corso di un anno scolastico già avviato, si rimane a disposizione per un

eventuale incontro urgente al fine di affrontare la problematica segnalata.

Fiduciosi in un positivo e tempestivo riscontro, si porgono cordiali saluti.

Presidente Comunità Montana della Valchiavenna Sindaco di Chiavenna

F.to Davide Trussoni F.to Luca Della Bitt