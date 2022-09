Incontri in provincia

ASSESSORE REGIONALE IN tutta LA PROVINCIA: TERRITORIO MOLTO ATTIVO NEL SOCIALE

(LNews - Albosaggia/SO, 9 set) L'assessore a Famiglia, Solidarietà sociale, Disabilità e Pari opportunità di Regione Lombardia LOCATELLI nella giornata di oggi ha visitato diverse realtà di Sondrio e provincia per ascoltare le esigenze di coloro che operano nel mondo del sociale e per far conoscere le iniziative messe in campo dall'istituzione regionale per sostenere il settore.

Dopo aver visitato il Centro Diurno Disabili della Fondazione Casa di riposo di Sondrio, l'assessore ha fatto tappa nella Palestra sociale dell'Asd Polizia Penitenziaria, per poi proseguire a Chiuro, al Centro sportivo comunale e parco giochi inclusivo e al Birrificio Artigianale e sociale 'Pintalpina', che si occupa di formare e dare un lavoro ai ragazzi con disabilità. La giornata si è conclusa ad Albosaggia, nella Casa provinciale dell'accessibilità di Montagna, dove l'assessore ha incontrato i rappresentanti dell'associazione 'Dappertutto', che si adopera per la fruizione dell'ambiente naturale per persone con disabilità attraverso una rete di volontari e l'utilizzo di joëlette, le speciali carrozzine che permettono anche ai soggetti con disabilità motorie di fruire delle bellezze montane.

"Ringrazio per l'ospitalità - ha detto l'assessore - e per il proficuo confronto tutte le straordinarie persone che ho incontrato oggi e che quotidianamente, con il loro prezioso operato, aiutano le persone più fragili a migliorare la loro qualità di vita e quella delle loro famiglie. La Valtellina è un territorio ricco di realtà straordinarie alle quali Regione Lombardia non farà mai mancare il proprio supporto".

Il tour proseguirà domani con la visita, alle ore 8.45, all'Osservatorio Ecofaunistico di Aprica, alle 14.30 a Casa Matteo, la casa vacanza per bambini chemioterapici e alle 17 con la partecipazione all'evento 'A vele spiegate', che andrà in scena in via Palotta 94, a Traona ed è organizzato nell'ambito delle iniziative finanziate dal bando regionale E-State E+Insieme. (LNews)

gus