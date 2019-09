Grappolo d'Oro con Brumotti il 13

Chiuro, 11 settembre 2019. La pioggia di domenica scorsa non ha rovinato la festa del “Grappolo d'Oro” di Chiuro. L'organizzazione, dopo un sabato denso di impegni ed eventi premiati dal successo di pubblico che ha visto anche la partecipazione del campione di ciclismo Vincenzo Nibali ad AperitiVino, ha rimandato a domenica 22 settembre tutti gli appuntamenti previsti l'8 settembre: Passeggiando nel Medioevo, Corsa delle botti e Camminata della Fontane. Allungando di fatto la durata della manifestazione. E venerdì arriva a Chiuro Vittorio Brumotti. IL NUOVO PROGRAMMA Venerdì 13 settembre Vittorio Brumotti sbarca al 36° Grappolo d’Oro. Sarà il campione del mondo bike trial 2006, detentore di 10 Guinness World Records™, a tenere banco venerdì 13 settembre 2019 alle ore 19 in piazza Stefano Quadrio a Chiuro per un rinfresco in compagnia e poi alle ore 20:45 presso l’Auditorium comunale “Valtellinesi nel mondo” per raccontare il suo impegno quale testimonial del Fondo Ambiente Italiano che lo ha visto protagonista di un tour lungo l’Italia per promuovere e valorizzare il patrimonio storico, architettonico ed ambientale del bel Paese. Sabato 14 settembre Ore 20:45 Chiuro - Palestra centro sportivo comunale “Rassegna di canto corale” Partecipano: Coro Montagne Mie Chiuro (direttore Andrea Briotti), Coro Stelvio Bormio (direttore Matteo Bertolina) e Coro La Baita Gruppo Alpini di Carate Brianza (direttore Mauro Villa Verga). Domenica 22 settembre Ore 10:30 Chiuro - Centro sportivo comunale “Camminata delle fontane” Manifestazione podistica non competitiva aperta a tutti. 3 km o 6 km. Per tutti gli iscritti maglia ricordo. Iscrizione 10 €, 5 € fino a 6 anni. Ritrovo ore 9, partenza ore 10:30. Iscrizioni in loco. Dalle 10:30 alle 18 Chiuro centro storico “Passeggiando nel medioevo” Passeggiando tra vie, corti, giardini e vicoli del centro storico si verrà magicamente catapultati in epoca medievale alla scoperta di antiche arti e mestieri attraverso esposizioni, laboratori e giochi di abilità per grandi e bambini. Il tutto allietato da musiche e danze dell’epoca, nelle quali sarà anche possibile cimentarsi. Dalle 12 alle ore 14:30, inoltre, lungo il percorso sarà possibile degustare piatti tipici della cucina medievale. Sbandieratori alle 11:30, villaggio medievale dalle 10:30 alle 18, giochi dei nonni dalle 10:30 alle 18. Il medioevo a Chiuro si tinge di giallo: ricerca gli indizi e risolvi l’enigma. Estrazione finale con premi Ore 17 Chiuro - piazza Stefano Quadrio “Corsa delle botti” Gara a squadre, aperta a tutti, che consiste nel far rotolare, nel minor tempo possibile, una botte in legno della capacità di 225 litri lungo un percorso di 400 metri. Squadre composte da 2 concorrenti suddivise in maschile e femminile. Iscrizioni alla partenza o a info@prolocochiuro.it

Chiuro, paese ricco di storia - le origini del paese si perdono in epoca preistorica - e tradizioni enogastronomiche, si trova sulla sponda destra del fiume Adda a pochi km da Sondrio, in Lombardia. Posto allo sbocco del torrente Val Fontana è un borgo immerso nella natura, circondato dalle montagne e dominato da frutteti e vigneti, che, con i loro suggestivi terrazzamenti del versante retico, rendono unico il paesaggio della Valtellina. Il suo ricco passato ha lasciato numerose tracce che impreziosiscono il centro storico. Ideale punto di partenza per escursioni e passeggiate, offre al turista preziosità naturalistiche ed esperienze all'insegna della tradizione enogastronomica.