Scuola, non perdiamo di vista la realta

INIZIO ANNO SCOLASTICO, ASSESSORE CARUSO: AVVICINIAMO STUDENTI A TEATRO E MUSEI. OK INTELLIGENZA ARTIFICIALE, MA NON PERDIAMO DI VISTA REALTA’ VERA

(LNews – Milano, 12 set) “È fondamentale non perdere di vista la cultura. Regione Lombardia, in tal senso, è fortemente impegnata per favorire iniziative dedicate ai giovani”. Lo ha detto l’assessore regionale alla Cultura, Francesca Caruso, in occasione del primo giorno di scuola in Lombardia, evidenziando come “certamente sia importante un corretto approccio all’intelligenza artificiale anche a scuola”, ma “senza mai perdere di vista la realtà, quella vera”.

L’assessore Caruso ricorda che tra le offerte proposte dalla Regione “troviamo ‘Schermi di Classe’, progetto che ha avvicinato oltre 25.000 studenti all’arte cinematografica, offrendo loro la possibilità di assistere gratuitamente a proiezioni di qualità. E, ancora – spiega Caruso - ‘Palchi di Classe’ che permette agli studenti lombardi di assistere a spettacoli dal vivo nei teatri, nelle sale da spettacolo o direttamente nelle scuole”.

In tal senso, grande attenzione è riservata anche ai musei: “Con la card ‘Abbonamento Musei’ – conclude l’assessore – si può accedere liberamente per tutto l’anno alle 215 realtà culturali lombarde aderenti al circuito. Oggi contiamo oltre 213.000 abbonati. C’è anche una versione ‘junior’ con cui abbiamo già distribuito 16.000 tessere a famiglie con bambini dai 6 ai 13 anni. È un progetto che ho fortemente voluto per far scoprire anche ai più piccoli l’immenso patrimonio artistico regionale”. (LNews)

red