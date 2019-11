Corso per la filiera agroalimentare

Manpower invita i giovani del territorio a partecipare all’incontro informativo e di orientamento, in programma a Morbegno il prossimo giovedì 14 novembre, per conoscere il Corso di Istruzione Tecnica Superiore per la filiera agroalimentare.

L’appuntamento è presso la sede di Morbegno di Manpower in Viale Stelvio 59, a partire dalle ore 14.30.

Saranno venticinque i candidati che - superato l’iter di selezione - potranno partecipare al Corso ITS di Alta formazione e diventare “Tecnici specializzati nell'innovazione della filiera agroalimentare, nel controllo qualità e nella gestione della produzione”. Il percorso biennale post-diploma di Alta specializzazione, che nasce e si sviluppa in sinergia con il sistema produttivo locale, rilascia il titolo di studio di diploma di Tecnico Superiore di 5° livello del Sistema EQF. Sono 800 le ore di formazione in azienda sulle 2.000 complessive nei due anni.

“Le nostre aziende sono costantemente alla ricerca di competenze sempre più specialistiche - evidenzia Franco Moro, presidente della Fondazione Istituto Tecnico Superiore per l’innovazione del sistema agroalimentare. Competenze che, se continua il trend attuale, sarà difficile reperire in futuro come lo è oggi, considerando la nota distanza tra le skills disponibili e quelle effettivamente richieste dal comparto e, in generale, dal manifatturiero. Una parziale soluzione è proposta sicuramente negli ITS, che nascono proprio a partire da un forte sodalizio con il mondo produttivo e che, proprio per questo, sosteniamo anche sul nostro territorio dove la carenza di risorse umane con formazione specialistica si fa sentire. Siamo fortemente convinti che l’ITS nato a Sondrio sia un’ottima chance anche per i giovani in cerca di sbocchi per il futuro, che oggi ha un valore moltiplicato dalla disponibilità delle Borse di studio”.

Per il Corso sono infatti disponibili dieci Borse di studio finanziate dalla Camera di commercio di Sondrio. 500 euro il valore di ogni Borsa, destinato a coprire la retta di iscrizione per il prossimo periodo formativo, per cinque studenti del primo anno e per altrettanti del secondo.

Per informazioni e per candidarsi: https://www.manpower.it/azienda/fondazione-its-agroalimentare.

Per partecipare e per informazioni telefonare al n. 0342601061.

Le iscrizioni al Corso verranno accettate fino al 15 Novembre 2019.

Il progetto è stato finanziato da: Unione Europea-Fondo Sociale Europeo, Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, Regione Lombardia.