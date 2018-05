Chiavenna. Addio "Paradiso" ?!?

Dai "Valtellinesi a Milano":

Amici di Chiavenna e carissimi amici del Paradiso,

ci siamo trovati la sera del 12 dicembre 2017, presso la sede della Banca Popolare di Sondrio, filiale di Chiavenna, sollecitati e allarmati dall' approvazione della legge regionale, n° 28 del 17.11.16, che prevede modifiche sostanziali e sicuramente penalizzanti per la sopravvivenza del Museo Parco Paradiso di Chiavenna, con quell'approvazione, la competenza amministrativa e la gestione del Museo passera' dalla Comunita' Montana Valchiavenna all' Ente Regionale del Parco delle Orobie Valtellinesi con sede ad Albosaggia, nei pressi di Sondrio.

La decisone ha indignato e preoccupato i chiavennaschi per i molti motivi emersi ed esposti quella sera alla presenza anche del Sindaco di Chiavenna Luca Della Bitta e dei funzionari regionali responsabili della gestione del Parco delle Orobie.

I tempi ci sono stati avversi, una serie di eventi in sucessione hanno motivato il nostro ritardo: le dimissioni del presidente della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l'interruzione pre-elettorale e le elezioni, la nomina della nuova Giunta Regionale, le dimissioni del presidente della Comunità Montana di Valchiavenna Flavio Oregioni e, il mese scorso l'elezione del nuovo presidente di C.M. ...Severino De Stefani.

La legge Regionale è tutt'ora in vigore, fortunatamente con le dimissioni di Maroni, le norme attuative sono state sospese, penso ci vorrà ancora tempo prima di riuscire a capire come meglio intervenire , ma l'orientamento, per la nostra ferma e motivata presa di posizione, potrebbe esser quella di scorporare dalla gestione del Parco delle Orobie l'area del Museo Paradiso, anche se nulla è ancora scontato....

Per questo si ritiene necessario che il Comitato costituitosi la sera dell'incontro alla Popolare di Sondrio, modifichi la sua veste giuridica divenendo una Associazione Culturale, " Amici del Paradiso di Chiavenna ", con una sua specifica personalità giuridica, una forma associativa che darebbe la possibilità di proporre e di gestire interventi mirati nell'ambito di una stretta collaborazione tra il Comune di Chiavenna e la Comunità Montana.

Un recente incontro, con il Sindaco e il Presidente della C.M. ha trovato gli amministratori favorevoli alla nostra iniziativa, ed in questa ottica ci stiamo muovendo per definire uno statuto cui presto sarete chiamati, se vorrete a sottoscriverlo.

Invitiamo a diffondere questo messaggio a coloro che potrebbero esser interessati, e se lo si desidera potete fornirci un' indirizzo mail o quello tradizionale, ..... sara' nostra premura tenervi informati .

Grazie a tutti per il sostegno che ci state dando, un caro saluto, a presto,

Pucci Corbetta"