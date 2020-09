Franco Milani è il nuovo direttore sociosanitario dell’ATS della Montagna

Franco Milani, 57 anni di Somma Lombardo, è il nuovo direttore sociosanitario dell’ATS della Montagna.

La nomina è stata firmata oggi dal direttore generale, Lorella Cecconami.

Già dirigente presso la Direzione Generale Welfare di Regione Lombardia, Struttura “Salute mentale, penitenziaria e interventi socio sanitari”, Milani è stato, nel suo ultimo incarico, dirigente regionale presso la Direzione Generale Infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile.

Laureato in “Economia e Gestione dei Servizi” alla Cattolica, Milani prenderà servizio a partire dal primo di ottobre.

“Auguro al nuovo direttore sociosanitario buon lavoro – commenta il DG Lorella Cecconami – fiduciosa che possa portare il proprio contributo nel territorio dell’ATS della Montagna. Una sfida di certo impegnativa – conclude il DG – ma, sono certa, anche ricca di stimoli e opportunità al fine di migliorare sempre di più la pianificazione e l’offerta dei servizi socio sanitari a favore delle nostre comunità. A nome mio e dei colleghi, il direttore amministrativo Corrado Scolari e del direttore sanitario Maria Elena Pirola do il benvenuto al dr. Milani”.

Il curriculum ufficiale

Dirigente livello C2 presso la Direzione Generale Welfare, Struttura "Salute mentale, penitenziaria e interventi socio sanitari". La struttura è composta da 5 dipendenti regionali e si avvale di 3 distaccati da diverse ASST.

Attività svolte direttamente:

Coordinamento attività relativa a prestazioni sanitarie di psichiatria e neuropsichiatria

Coordinamento attività relative alla sanità penitenziaria in Regione Lombardia e coordinatore del gruppo interregionale sulla materia per la Commissione Salute

Coordinamento attività relative alle prestazioni rivolte a persone con dipendenze patologiche

Promozione ed attuazione interventi in relazione alla condizione di disabilità e non autosufficienza

Promozione e attuazione dei servizi socio sanitari per le persone affette da diverse forme di dipendenza

Redazione di linee guida su tematiche di carattere clinico-organizzativo (TSO, autismo, contenzioni, rischio autolesivo e suicidario in carcere, gioco d’azzardo patologico, residenzialità psichiatrica)

Coordinamento, analisi e validazione finale contratti per prestazioni sanitarie di psichiatria e neuropsichiatria per un valore complessivo (anno 2018) di 453milioni di euro

Posizione lavorativa precedente

Dal 27/10/2015 al 30/05/2016

Dirigente livello C2 presso la Direzione Generale Welfare, Struttura "Assistenza psichiatrica e carceraria"

Attività svolte direttamente:

Programmazione e attuazione degli interventi su tematiche specifiche di sanità penitenziaria, anche in relazione all’attivazione e messa a regime delle Residenze per l’esecuzione della misura di sicurezza sanitaria (REMS).

Membro dell’organismo di coordinamento nazionale per il superamento degli OPG coordinato dal sottosegretario al Ministro alla Salute con delega per la materia

Programmazione e attuazione degli interventi su tematiche specifiche di psichiatria e neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza

Posizione precedente:

Dal 01/05/2013 al 26/10/2015

Attività svolte direttamente:

Dirigente livello C2 struttura “Politiche sanitarie territoriali e salute mentale” presso la Direzione Salute

Compiti nell’ambito delle prestazioni sanitarie di psichiatria, neuropsichiatria e sanità penitenziaria, con compiti di indirizzo a Direttori Generali, Sanitari e Sociali negli ambiti suddetti. Per tale incarico sono anche stato nominato Componente per la Regione Lombardia del Comitato istituito ai sensi dell'art 5 del D.P.C.M. 01.04.2008 per il superamento degli Ospedali Psichiatrici giudiziari. (2009-2012), il Comitato vede la presenza dei referenti delle 5 regioni in cui ha sede un OPG, di un referente del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Posizione lavorativa precedente

Dal 01.10.2012 al 29.04.2013 Dal 6

Dirigente livello C2 struttura "Politiche di conciliazione" presso la Direzione Famiglia, Solidarietà sociale e volontariato

Attività svolte direttamente:

attività nell’ambito delle politiche di conciliazione e di welfare aziendale a livello regionale

controllo dei Piani Organizzativi Aziendali delle ASL nell’ambito sociosanitario

Referente unitario della Regione Lombardia per le politiche di conciliazione tra tempi di vita e lavoro, presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi della Intesa di Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012).

Posizione lavorativa precedente

Dal 01.04.2011 al 30.09.2012

Dirigente livello C2 struttura "Politiche del personale del SSR" presso la DG Sanità

Attività svolte direttamente:

Approvazione nell'ambito delle regole di sistema dei Piani di Assunzione del personale a tempo indeterminato anno 2012 (AO, ASL, AREu e IRCCS pubblici)

Esame e valutazione dei bilanci di previsione, consuntivi e delle certificazioni economiche trimestrali per la parte relativa ai costi del personale delle ASL, delle AO, degli IRCCS pubblici

Coordinamento attività relative alla sanità penitenziaria

Posizione lavorativa precedente

Dal 01.07.2007 al 31.03.2011

Dirigente livello C1 struttura "Accreditamento, appropriatezza e controlli" presso la Direzione Sanità

Attività svolte direttamente:

Coordinamento attività delle Asl in materia di accreditamento

Coordinamento attività controlli sanitari dei Nuclei Operativi di Controllo delle ASL ai sensi della dgr n. 4799 del 30.05.2007, e della dgr n.8501 del 26.11.2008 riguardanti le modalità di le codifiche, il regime di erogazione delle prestazioni (con particolare riferimento alla valutazione dell’appropriatezza generica dei day hospital diagnostici rispetto al regime ambulatoriale) nonché la durata della degenza, la casistica interessata da anomalie relative alla congruenza e/o all’appropriatezza generica dei ricoveri esaminati, la verifica della corretta compilazione delle cartelle cliniche secondo gli standard di riferimento contenuti nel Manuale della Cartella Clinica - 2a edizione 2007 (DGR n. VIII/10077/2009 e n. IX/621/2010, come successivamente modificate dalla DGR n. IX/4334/2012 e relativa Circolare n. 36178/2012), ai fini del giudizio di rimborsabilità delle prestazioni esaminateCoordinamento attività relative alla sanità penitenziaria

Esperienza lavorativa precedente

•• Dal 20.02.1995 al 30.06.2007

Dipendente di ruolo della Giunta regionale della Lombardia dal 20.02.1995. Dal 01.05.1998 al 30.06.2007 ininterrottamente ho ricoperto incarichi di posizione organizzativa.

Esperienza lavorativa

• Dal 1989 – al 1995

Insegnante presso Istituto superiore parificato di Gallarate.

Inoltre: collaborazioni con vari studi e società principalmente nei campi: geominerario, geotecnico ed idrogeologico, con specifica attenzione a cave, discariche, miniere, analisi di dati di pozzi petroliferi, piani regolatori generali di Amministrazioni comunali, studio di pozzi per l'approvvigionamento idrico in quanto ad inquinamenti, serbatoio idrogeologico e capacità produttive.

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

vari

• Tipo di azienda o settore

Settore territorio - ambiente

• Tipo di impiego

Consulente tecnico

Istruzione e formazione

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Università Cattolica di Milano

Laurea in Economia e gestione dei servizi (2002, voto 67/70)

Università Cattolica di Milano

Diploma Univ. in Economia ed Amministrazione delle Imprese cooperative e no profit (2000, voto 66/70)

Università Statale di Milano

Laurea in Scienze Geologiche e abilitazione professionale alla professione di geologo conseguita nella sessione autunnale del 1990. (1989, voto 109/110)

Capacità e competenze personali

Madrelingua

Italiano

Altre lingue

Francese

• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Inglese

• Capacità di lettura

Buona

• Capacità di scrittura

Buona

• Capacità di espressione orale

Buona

Spagnolo

• Capacità di lettura

Ottima

• Capacità di scrittura

sufficiente

• Capacità di espressione orale

• Capacità di lettura

Ottima

Ottima

• Capacità di scrittura

• Capacità di espressione orale

sufficiente

sufficiente

Incarichi a vario titolo

Sufficiente

Russo

Conoscenza di base

Conoscenza di base

Conoscenza di base

Coordinatore del gruppo tecnico interregionale sulla sanità pentienziaria (2018)

Idoneità alla nomina di Direttore Sociosanitario delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private – anno 2015 (dgr n.4820 del 15/02/2016);

Componente del tavolo Permanente per la Sanità penitenziaria e Componente per la Regione Lombardia del Comitato istituiti ai sensi dell'art 5 del D.P.C.M. 01.04.2008 per il superamento degli Ospedali Psichiatrici giudiziari.

Il Tavolo Permanente è costituito da referenti di tutte le regioni, del Ministero della Giustizia, del Ministero della Salute e della Presidenza del Consiglio.

Il Comitato vede la presenza dei referenti delle 5 regioni in cui aveva sede un OPG, di un referente del Ministero della Salute e del Ministero della Giustizia, e della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è istituito presso la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

Referente unitario della Regione Lombardia per le politiche di conciliazione tra tempi di vita e lavoro, presso il Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri (ai sensi della Intesa di Conferenza Unificata del 25 ottobre 2012).

Coordinatore Gruppo di bacino macroregionale per il superamento degli OPG della Lombardia (2010 – 2012)

Gruppo tecnico interregionale sanità penitenziaria (2010-2016)

Presidente ed amministratore di cooperativa sociale (tipo B) dal 1993 al 2013

Pubblicazioni

Articolo ne “La psichiatria di comunità in Lombardia : il Piano Regionale per la Salute Mentale lombardo e le sue linee di attuazione (2004-2012)”, Milano ed.Mc Graw Hill Education 2013

Postfazione a “Psicoterapia e valutazione di efficacia – Problemi metodologici e clinici dell’evidence based psychology”, Trento ed. Erickson 2017

Il sottoscritto autorizza ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e del Decreto Legislativo 101/2018 "Disposizioni per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Regolamento (UE) 2016/679", il trattamento e la pubblicazione, nel sito di Regione Lombardia nella sezione Amministrazione Trasparente, del presente documento, delle informazioni in esso contenute e degli eventuali dati personali ulteriori ed eccedenti rispetto alla finalità istituzionale.

.Franco Milani