Settimana Nazionale della Protezione Civile. Giornata seminariale

Mercoledì 16 ottobre p.v., con inizio alle ore 14.30, presso l’Auditorium dell’Ufficio Territoriale Regionale di Sondrio, si terrà un incontro seminariale organizzato dalla Prefettura di Sondrio, d’intesa con la Regione Lombardia, sui temi della prevenzione, pianificazione, primo soccorso per la gestione delle emergenze, con particolare riferimento ai rischi collegati alla presenza di numerosi bacini artificiali idroelettrici ed in relazione ai fenomeni metereologici estremi.

L’iniziativa, promossa nell’ambito della “Settimana Nazionale della Protezione Civile”, istituita con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1° aprile 2019, che si svolgerà ogni anno in Italia, in corrispondenza del 13 ottobre, data in cui si celebra la Giornata Internazionale per la riduzione dei disastri naturali, proclamata dall’ONU, si propone di sviluppare, negli Enti e nei cittadini, la cultura della protezione civile.

Nel corso dell’evento, al quale parteciperanno i Sindaci dei Comuni di questa provincia, le Forze dell’Ordine, la Croce Rossa Italiana, l’Ufficio Scolastico Territoriale ed i rappresentanti delle Strutture Operative Locali di protezione civile, sarà affrontata la tematica dello sviluppo degli strumenti previsionali, nell’ottica di una pianificazione unica ed integrata e al fine di garantire una risposta di protezione civile sempre più adeguata alle situazioni contingenti.

Apriranno i lavori il Prefetto di Sondrio, Paola Spena, il Dirigente dell’Ufficio Territoriale Regionale Montagna, Adriana May, e saranno previsti interventi della Prefettura, del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, del Direttore dell’Ufficio Dighe di Milano del Ministero Infrastrutture e Trasporti, dei direttori di Regione Lombardia e dei rappresentanti delle società A2A, Enel ed Edison, gestori delle dighe.