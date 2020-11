Polizie Locali di Sondrio, Valmalenco e Castelli per contrasto al virus

Le Polizie Locali di Sondrio, Unione della Valmalenco e Unione dei Castelli

insieme per contrastare la diffusione della pandemia da Covid 19. grazie ad un

finanziamento straordinario ottenuto da Regione Lombardia in favore dei comuni per il

rafforzamento dei servizi territoriali di prevenzione della diffusione del virus, reso

possibile nell’ambito dei cosiddetti servizi SMART - Servizi Monitoraggio Aree a

Rischio Territoriale, attività che vengono svolte in Regione Lombardia consistenti in

servizi particolari svolti dalle Polizie Locali nell’ambito della disciplina offerta dalla

L.R. n. 6/2015 “Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di

politiche integrate di sicurezza urbana – la Polizia Locale di Sondrio ha ricevuto

l’assenso ad uno specifico progetto per lo svolgimento di servizi straordinari

espressamente indirizzati al controllo delle disposizioni contenute nel DPCM 03

novembre 2020 per contrastare la diffusione della pandemia. Il progetto, che contempla

un coordinamento generale da parte della Prefettura, prevede l’effettuazione di n. 10

servizi dedicati in fascia serale e notturna sul territorio dei comuni di Sondrio, Unione

della Valmalenco e Unione dei Castelli (Montagna in Valtellina, Poggiridenti, Ponte in

Valtellina e Chiuro), ai quali parteciperanno Agenti dei Comandi convolti che

opereranno su tutti i territori dei comuni convenzionati in esenzione del limite

territoriale comunale, espressamente finalizzati al controllo delle norme stabilite dal

DPCM: limitazioni alla mobilità delle persone, disposizioni in materia di esercizio di

attività commerciali, imprenditoriali e pubblici esercizi, spostamenti, obblighi di

permanenza domiciliare e quarantena in caso di positività al virus.

Nell’ambito di tale ultima attività, è stato possibile rintracciare una persona che,

sottraendosi agli obblighi di isolamento domestico a seguito di contatto stretto con

persona positiva, ha continuato a spostarsi sul territorio recandosi altresì al lavoro. Il

soggetto è stato sanzionato a termini di legge, è stata immediatamente interrotta

l’attività lavorativa e gli Agenti hanno provveduto ad avvisare immediatamente le

Autorità Sanitarie per le relative incombenze. L’attività di monitoraggio e controllo

proseguirà fino al termine dell’anno al fine di garantire una adeguata copertura

territoriale in vista del superamento delle criticità derivanti dalla recrudescenza

pandemica.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE

COMM. CAPO DOTT. BRADANINI MAURO