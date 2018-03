Service del Lions Club Tellino: prevenzione ambliopia

Dal 5 al 9 marzo il Lions Club Tellino ha realizzato un service di prevenzione dell’ambliopia nell’ambito del progetto “Sight for Kids”, che ha visto coinvolti i bambini delle scuole dell’infanzia presenti nel territorio di riferimento del club stesso. L’Ambliopia più comunemente conosciuta come malattia dell’occhio pigro, è un problema grave della vista che si sviluppa in età pediatrica e, se non curato, porta alla sostanziale cecità permanente di un occhio; si calcola che nel mondo colpisca circa un bambino su trenta. Per curare questa patologia è molto importante visitare i bambini quando sono ancora molto piccoli, perché la malattia non dà segnali ed è difficile accorgersene in tempo. Lo screening, svolto con l’utilizzo di un autorefrattometro pediatrico binoculare che, inquadrando con il visore il bambino, permette di individuare eventuali difetti visivi, è stato effettuato, con il supporto dei volontari Lions, da due ortottisti Alessandro Babbi e Oscar Carcamo presso le scuole dell’Istituto comprensivo di Ponte (Centro, Castionetto, Tresivio, Piateda), e di Teglio (Centro, Aprica, Tresenda, S. Giacomo, Stazzona), e presso le scuole paritarie di Chiuro e Bianzone. L’adesione delle scuole e delle famiglie è stata totale: 11 le sedi interessate e 272 i bambini di età dai 3 ai 4 anni visionati. L’esito dello screening indica che per il 20% circa dei bambini è necessaria o consigliata, con differenti livelli di urgenza, una successiva visita oculistica approfondita. I casi di gravità emersi sono il 2% circa, inferiori al dato generale del 3% di tutta la popolazione e del 4-5% dei bambini. I risultati fin qui ottenuti sono stati di grande rilevanza permettendo di raggiungere due importanti obiettivi: il primo, di mettere in luce un numero rilevante di casi meritevoli d’immediata cura e il secondo di rendere maggiormente consapevoli i genitori su un problema non sempre adeguatamente conosciuto.