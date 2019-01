Capodanno cinese in Valmalenco e...

Sondrio, 17 gennaio 2019. Festeggia il capodanno cinese in Valmalenco! Approfitta dell'offerta speciale pensata dal Consorzio Turistico Sondrio e Valmalenco. Il pacchetto, valido il 5 e 6 febbraio 2019, comprende 1 notte in mezza pensione in camera multipla, 2 giorni di ski pass, andata e ritorno in treno da tutta la Lombardia e la navetta andata e ritorno da Sondrio a Chiesa in Valmalenco. Il tutto a soli 120 € a persona. Maggiori informazioni a info@sondrioevalmalenco.it

Nel frattempo proseguono eventi e attività nel territorio. Come il presepe della Contrada Sasso a Chiesa in Valmalenco che, nonostante le feste di Natale siano concluse, è ancora visitabile, fino a fine gennaio, con scene di vita quotidiana e la solenne natalità in quadri tridimensionali.

Domenica 20 gennaio la “Sciaspolada Memorial Picceni Piero” a Campagneda, con ritrovo fissato alle 9, partenza alle 10 per lo scialpinismo e 11 per la ciaspolata (info: 3284187982).

Sempre domenica, alle 14, la Società Filarmonica di Ponte in Valtellina organizza “Banda in Contrada Sant'Antonio”.

Guardando ai prossimi mesi due eventi meritano una particolare attenzione. Il primo, dal carattere benefico, vede in campo la LILT Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori, in collaborazione con la Sagra di San Bello di Berbenno di Valtellina, organizzare il 17 febbraio la seconda edizione della “San Bell de cursa”. Si tratta di una corsa non competitiva, aperta a tutti. Prevista anche la camminata San Bell, per bambini, adulti e famiglie.

Il secondo, previsto per il 6 aprile, vede il concerto di Davide Van De Sfroos al Teatro Sociale di Sondrio. Nel suo tour teatrale il cantautore porterà sul palco i brani più famosi del suo repertorio in una veste completamente rivisitata insieme a ballate inedite, in un grande e unico spettacolo in grado di ricreare una suggestiva atmosfera con sfumature swing e jazz. Per l’occasione, il cantautore sarà accompagnato dai musicisti Angapiemage Galliano Persico (violino, tamburello, cori), Riccardo Luppi (sax tenore e soprano, flauto traverso), Paolo Cazzaniga (chitarra elettrica e acustica, cori) e Francesco D’Auria (batteria, percussioni, tamburi a cornice, hang).