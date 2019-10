Centri Coni, Coni Point Sondrio e Csi Morbegno si propongono ancora insieme per una sfida educativa nello sport. In occasione della 62.a edizione del Trofeo Vanoni, organizzano un seminario sportivo dal titolo: “Genitore, educatore e allenatore: regole condivise per crescere insieme”, che si terrà sabato 26 ottobre alle ore 15.00 presso la Sala Consiliare del Comune di Morbegno in Piazza S. Pietro. A parlare di come sia possibile costruire regole condivise ci sarà il dott. Matteo Vagli Psicologo della Scuola Regionale dello Sport del CONI Lombardia.

Durante l’incontro, aperto ad operatori sportivi, allenatori, insegnanti ma anche educatori ed animatori del tempo libero, si cercherà di approfondire quali siano le caratteristiche necessarie per rendere l’esperienza dei nostri ragazzi: nello sport, nel tempo libero, ma anche a scuola e a casa un’occasione di crescita personale e collettiva. Come comportarsi? Cosa evitare? Esistono regole efficaci a priori?. Il seminario cercherà di mettere in evidenza quelle che sono le buone pratiche condivise con bambini, ragazzi e giovani per la realizzazione di un benessere a 360° gradi che non si identifica solo con la prestazione o il successo, ma mette al centro le peculiarità di ogni individuo in questa delicata fase di crescita umana.