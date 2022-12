Coppa Italia Giovani 22/23: lo ski - alp “olimpico” supera l’esame sulla Stelvio!

In occasione della prova di esordio della Coppa Italia Giovani di sci – alpinismo (stagione 2022/2023), lo S.C.A.V. (Sci Club Alta Valtellina – sezione sci - alpinismo) ha dimostrato di essere pronto per accogliere – a febbraio 2026 – i Giochi Olimpici Invernali (Milano – Cortina) e la nuova disciplina olimpica; un vero e proprio successo di pubblico, di atleti e soprattutto del comitato Alpi Centrali che conquista l’oro (assoluto) nella due giorni della “Magnifica Terra” di Bormio.

Bormio (Sondrio) – Festività natalizie baciate dal sole e dal freddo (sabato 17 e domenica 18 dicembre 2022) quelle che hanno accolto la due giorni di Coppa Italia Giovani – targata 2022/2023 – e che ha aperto, ufficialmente, la stagione invernale in corso! Oltre un centinaio di “giovani” promesse dello sci – alpinismo nazionale si sono dati appuntamento sulle nevi immacolate (parte terminale della blasonata Pista Stelvio, a Bormio, zona ski - stadium) della “Magna Terra di Bormio” per contendersi – in una sprint e in una staffetta (mixed relay) – il primato … in questo inizio di stagione agonistica invernale. Su tutti, dopo due giorni di “race” - veramente al cardiopalma e spettacolari (un colpo d’occhio degno di una prossima kermesse olimpica) – il comitato Alpi Centrali (F.I.S.I.) che ha letteralmente dominato questo esordio ski – alp – in pompa magna – organizzato (ancora una volta), in modo impeccabile, dai ragazzi del “deus ex machina” Davide “Tojo” Canclini. I pareri, provenienti da più parti (vedi gli addetti ai lavori e non), sono stati unanimi e hanno decretato il pieno successo (organizzativo – tecnico - logistico) della manifestazione denominata “Li Skariza da foc – A” – Alta Vatellina - Ski Race – dicembre 2022”! L’evento, riservato alle categorie giovanili maschili e femminili (U16-U18-U20), ha visto perciò andare in scena una sprint il sabato 17 dicembre ed una mixed relay (staffetta) la domenica 18 dicembre 2022; a proposito di quest’ultima specialità (nuovo format di gara), va ricordato che la stessa sarà anche prova ai prossimi Giochi Olimpici Invernali Milano – Cortina - 2026 proprio sulla parte terminale della celeberrima pista Stelvio (ecco perché il test event) a Bormio, sede proprio della due giorni di Coppa Italia Giovani di cui sopra. La Direzione Agonistica, in accordo con il Comitato Organizzatore (S.C.A.V. – sezione sci - alpinismo), ha proposto di modificare - per questa occasione - il regolamento della “mixed relay” … facendola diventare una staffetta a due (maschile e femminile) con l’intento di fornire a tutti gli atleti la possibilità di potere disputare questo nuovo format di gara. Infine, non ultimo perché meno importante - per la sola categoria U18 – da evidenziare che la sprint, oltre alla prova di qualifica per la staffetta, sono state valide anche come selezione per il prossimo “E.Y.O.F.” (European Youth Olimpic Festival) in programma, in Friuli – Venezia – Giulia, il prossimo gennaio 2023. Nelle due giornate di gara, il comitato F.I.S.I. delle Alpi Centrali - con i suoi meravigliosi e spettacolari atleti, ha praticamente “monopolizzato” il podio nelle varie categorie! i posti disponibili dei vari podi. A dimostrazione di ciò - e quindi della superiorità del settore - bisogna segnalare che - nella sprint - l’unico primo posto che non ha visto un atleta delle Alpi Centrali … è stato quello delle Under16 femminile. Invece - nelle staffette - il dominio dei “ragazzi” di Mattia Pegurri e dei club del comitato A.C. non ha lasciato scampo agli avversari; da rimarcare che - solo nella Juniores Under20 femminile - c’è stato un “mezzo” primo posto dal momento che a vincere è stata la squadra del Centro Sportivo Esercito composta dalla valdostana Noemi Junod (figlia d’arte di Gloriana Pellissier) e dalla nostra valtellinese Manuela Pedrana; qui di seguito le classifiche!

SPRINT – sabato 17 dicembre 2022 -

Emanuele Bertolina – gold medal – Under16 – S.C. Alta Valtellina

Martino Utzeri – gold medal – Under18 – A. S. Premana

Tommaso Colombini – gold medal – Under20 – Pol. Albosaggia

Caterina Cioccarelli – gold medal – Under18 – Pol. Albosaggia

Erica Sanelli – gold medal – Under20 – A.S. Premana

STAFFETTA – domenica 18 dicembre 2022

Teresa Schivalocchi – Ilaria Bulanti (Bagolino – Albosaggia) – gold medal – Under16

Caterina Cioccarelli – Melissa Bertolina (Albosaggia – Alta Valtellina) – gold medal – Under18

Gioele Migliorati – Patrick Battaglia (Presolana Monte Pora) – gold medal – Under16

Martino Utzeri – Erik Canovi (Premana - Albosaggia) – gold medal – Under18

Davide Sambrizzi – Tommaso Colombini (Alta Valtellina - Albosaggia) – gold medal – Under20

