La Voce delle Cose ospite della rassegna TANANAI al Trombini di Tirano - Dopo le feste, torna la compagnia La Voce delle Cose con OGGETTI DA FAVOLA.

Domenica 26 gennaio Luì Angelini farà vivere sulla scena le favole più conosciute usando gli oggetti della vita quotidiana come tubi di plastica, bamboline, viti e dadi, annaffiatoi, spugne, contenitori alimentari.

Una messa in scena di grande semplicità che si colora di ironia grazie agli oggetti che diventano personaggi e che affascinano grandi adulti e bambini.

“La rassegna Tananai continua a proporre spettacoli che sappiano affascinare i bambini ma anche catturare l’attenzione degli adulti – afferma l’assessora alla Cultura e al Turismo Sonia Bombardieri – nella convinzione che il teatro per i piccoli spettatori non sia un semplice “accessorio” del divertimento, ma un sano nutrimento per la loro immaginazione e uno stimolo per la loro creatività”.

Sono Cenerentola, Il fagiolo magico, I tre porcellini ed altre storie ancora, originali e rivisitate attraverso divertenti giochi verbali e riferimenti attuali.

Ogni favola è raccontata con una tecnica diversa, con materiali molto semplici e in una struttura scenica essenziale, creando così l’immagine di un teatro essenziale, esplicito nei suoi risvolti tecnici, con il desiderio di trasmettere a ragazzi e adulti la voglia di riprovarci a casa.

Ricordiamo ai bambini che non l'avessero ancora fatto che domenica 26 sarà il termine ultimo per consegnare i propri disegni per partecipare al CONCORSO: "DISEGNA IL TUO TANANAI" e vinci un vero burattino di legno! Vieni alla premiazione sabato 23 febbraio, festeggeremo insieme il Carnevale assaporando uno spettacolo veramente gustoso e scopri se hai vinto, il premio sarà un vero burattino in legno realizzato dal maestro d'arte Riccardo Canestrari della compagnia Zanubrio MArionette

La rassegna chiuderà con CHI HA PAURA DI DENTI DI FERRO? ispirato ad un antico racconto popolare turco. L’incantevole scenografia di un fitto bosco sarà animata da Danilo Conti con uno straordinario armamentario di musica e luci, oggetti, figure e pupazzi per raccontare della strega Denti di ferro, una fiaba “spaventosa” e magica che racconta di tre fratellini.

Tananai 2019-2020 è inserito nel Circuito Spettacoli dal Vivo di Regione Lombardia.

Gli spettacoli si tengono all’Auditorium Trombini (Via Pedrotti, ang. Viale Cappuccini) alle ore 16.30. Ingresso 5,00 €.

Prevendita presso la Biblioteca di Tirano (mar- sab: 9-12 | 14-18, dal martedì precedente lo spettacolo). Inizio prevendita: martedì 29 ottobre 2019.

Info: Biblioteca Civica Arcari Tirano 0342 702572 - biblioteca@comune.tirano.so.it