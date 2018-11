“Leggere le montagne” in 450

“LEGGERE LE MONTAGNE”: 450 ALUNNI COINVOLTI NELLE VISITE GUIDATE Massiccia adesione delle scuole alle proposte del Bim tra scienza, storia e cultura ! Oltre 450 alunni delle scuole secondarie di primo e di secondo grado della provincia di Sondrio parteciperanno alle iniziative lanciate dal Consorzio Bim dell’Adda nell’ambito della rassegna “Leggere le montagne”. La declinazione sondriese dell’iniziativa europea della Convenzione delle Alpi è stata promossa per il quarto anno consecutivo dal Bim in collaborazione con Ersaf, Parco Nazionale dello Stelvio, Parco delle Orobie Valtellinesi, Cai Sezione valtellinese e Infopoint di Morbegno della Convenzione delle Alpi. Le visite si svolgeranno nelle giornate del 5, 6 e 7 dicembre e avranno quali mete Lanzada, per la Miniera della Bagnada, Valdidentro, per le Ferriere Arte, e Verceia, per la Galleria di Mina. Le tre proposte differenziate, legate dal filo rosso della riqualificazione di luoghi storici proposti quali contenitori di scienza, storia e cultura, hanno convinto insegnanti e alunni che hanno aderito in gran numero.

! «Siamo soddisfatti di questi numeri che attestano l’apprezzamento nei confronti dell’iniziativa - sottolinea il presidente Alan Vaninetti -. I tre luoghi scelti, trasformati dalle rispettive Amministrazioni comunali, rivestono molti motivi di interesse legati sia al ruolo svolto nel passato, quindi alla storia, che a quello attuale. Una rinascita sotto il segno della cultura che li vede ora quali scenari suggestivi per concerti, conferenze e mostre. Riteniamo importante che le nuove generazioni conoscano il nostro territorio e tutto ciò che offre: come Bim, attraverso ‘Leggere le montagne’, ne abbiamo fornito l’occasione e insegnanti e alunni sono stati bravi a coglierla».

! Oltre alle visite guidate sono previsti laboratori scientifici, artistici e teatrali, diversi da luogo a luogo: dal teatro partecipato alle creazioni artistiche per esplorare la Miniera della Bagnada, le Ferriere Arte e la Galleria di Mina e insieme anche se stessi, scavando nel profondo in una riflessione guidata.

! All’edizione 2018 di ‘Leggere le montagne’, che ha quale tema ‘Nel cuore della montagna’, manca meno di un mese. Dopo le tre giornate dedicate alle visite guidate, a partire dal tardo pomeriggio di lunedì 11 dicembre, in occasione della Giornata Internazionale della Montagna, la Sala delle acque, presso la sede del Bim, ospiterà l’evento dal titolo: “Grotte naturali, miniere, cave e gallerie di mina in Valtellina: la storia, la riqualificazione turistica e le recenti scoperte”. Dalle 18 verranno proiettati filmati sulla Miniera della Bagnada, le Ferriere Arte e la Galleria di Mina. Le grotte dello Scerscen, in Valmalenco, si potranno scoprire attraverso un filmato, la visita virtuale e la mostra fotografica con le immagini inedite delle recenti esplorazioni che verrà inaugurata nell’occasione. Seguiranno gli interventi della speleologa Paola Tognini, che ha condotto un’attività di ricerca nelle grotte dello Scerscen, dell’allergopneumologo Mario Canciani, che parlerà della speleoterapia, la ricerca e la cura delle malattie dell’apparato respiratorio in grotta, e dell’esperto in mineralogia Franco Benetti. A concludere la serata la rappresentazione teatrale a cura di Karakorum Teatro con i ragazzi delle scuole secondarie, organizzata in collaborazione con Ersaf.

