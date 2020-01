Pinocchio Sugli Sci a Santa Caterina il 25

La 38° edizione dell’evento sciistico per bambini e ragazzi più prestigioso d’Italia sabato 25 gennaio sarà presso la celebre località sciistica con la selezione zonale e la prima tappa del Villaggio di Pinocchio 2020.

Sabato 25 gennaio 2020 Santa Caterina Valfurva (SO) ospita la selezione zonale del 38° Pinocchio Sugli Sci, prestigioso evento sciistico per ragazzi tra i 5 più importanti al mondo, organizzato dallo Sci Club Pinocchio di Pescia. Pinocchio Sugli Sci, che per molti campioni di ieri e di oggi ha rappresentato una tappa fondamentale della propria carriera, ha ripreso il via a metà dicembre 2019 e proseguirà fino ad aprile 2020, con 23 selezioni zonali nelle località sciistiche più belle d’Italia, il divertente Villaggio di Pinocchio, intrattenimento per tutti e sette giorni di Finali Nazionali ed Internazionali con atleti da tutto il mondo.

Sabato a Santa Caterina Valfurva i giovani sciatori delle province di Como, Lecco e Sondrio si daranno battaglia con una prova di slalom gigante sulla pista Cevedale (cat. maschili e femminili U9/Baby 1, U10/Baby 2, U11/Cuccioli 1 e U12/Cuccioli 2) e sulla pista Deborah Compagnoni (cat. maschili e femminili U14/Ragazzi e U16/Allievi). Organizzazione a cura dello Sci Club Santa Caterina Valfurva (per info info@sciclubsantacaterina.it). I vincitori della selezione accederanno direttamente alle Finali Nazionali, in programma dal 28 marzo al 4 aprile 2020 all’Abetone (PT) sulla Montagna Pistoiese.

Durante la giornata di gara e divertimento di sabato 25 gennaio a Santa Caterina Valfurva, nei pressi delle piste, sarà presente anche il Villaggio di Pinocchio, l’area interamente dedicata ai bimbi e alle loro famiglie dove atleti e accompagnatori possono svagarsi tra una gara e l’altra, partecipare ai giochi organizzati dagli animatori e visitare gli spazi dedicati ai partner dell’evento. Presso l’oasi invernale sarà possibile testare attrezzature sportive, gustare golose merende, ritirare coupon sconto e il Pacco Gara, un simpatico e comodo zainetto contenente tanti cadeaux. Dopo la competizione la festa continua con la Maxi Estrazione: tra tutti gli iscritti alle giornate di gara saranno sorteggiati i fortunati vincitori che porteranno a casa fantastici premi e tantissimi gadgets offerti dai partners dell’evento.

A supportare l’edizione 2020 di Pinocchio Sugli Sci ci sono il main sponsor Enel, i top sponsor Generali Italia e Glysolid, il premium partner Consorzio Parmigiano Reggiano, gli official supporter San Benedetto (con il brand Aquavitamin), Gruppo Rossignol (con i brand Rossignol, Lange e Dynastar) e Podhio. Tra i partner dell’evento anche DJI Fowa, Morato Pane, Guasto, Nencini Sport e Liski. L’organizzazione ringrazia inoltre Regione Toscana, Comune di Abetone Cutigliano, FIS, FISI – Federazione Italiana Sport Invernali, Comitato Appennino Toscano FISI, CONI, Fondazione Nazionale Carlo Collodi e SAF per il supporto.

Per tutte le info visitare il sito www.pinocchiosci.com.