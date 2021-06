A Tirano “Aria di Cinema”

Torna per il secondo anno, su iniziativa dell’Assessorato alla Cultura e allo Sviluppo Turistico del Comune, la rassegna estiva di cinema all’aperto con 10 film per tutti.

Dopo diversi mesi di chiusura delle sale cinematografiche, 10 diversi titoli si propongono di saziare il desiderio di tiranesi e turisti di assaporare un bel film all’aria aperta.

La rassegna avvia le attività culturali e di intrattenimento all’aperto dopo un lungo periodo di

assenza o incontri online e sarà quindi una nuova occasione per la comunità di ritrovarsi insieme

e fruire di una “boccata di cinema” per ritrovare spensieratezza e allegria.

Anche quest’anno la scelta dei film ha privilegiato titoli "leggeri" pur sempre con attenzione a film

di assoluta qualità, per gli appassionati di cinema (ma non solo) il mercoledì e per il grande

pubblico, per le famiglie e i giovani nel week-end.

La rassegna “Aria di Cinema” è realizzata con la collaborazione del Cinema Mignon di Tirano che è

ormai punto di riferimento della scena cinematografica nel tiranese, e presenta un programma

invitante, apprezzabile da un pubblico di ogni età. L’ingresso è gratuito con la possibilità di

prenotare online, per chi volesse essere certo di trovare posto.

Il luogo delle proiezioni - previste alle ore 21.15 - resta quello di Piazza Unità d'Italia che può

essere facilmente raggiunto a piedi anche dal centro e permetterà di godere del film “sotto le

stelle” anche in caso di brutto tempo, al coperto nella struttura della piazza.

Le proiezioni sono organizzate nel rispetto delle norme covid vigenti che, come confermato

dall’ordinanza di ieri emessa da Regione Lombardia, prevedono per il pubblico:

- le sedie distanziate per assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra

gli spettatori (ad eccezione dei componenti dello stesso nucleo familiare o conviventi)

- l’obbligo di indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto

e ogni qualvolta ci si sposti (salvo nuove successive disposizioni governative).

“Il cinema all’aperto lo scorso anno è stata una bella iniziativa, molto seguita e apprezzata, per

questo abbiamo voluto riconfermarla e ampliarla a 10 titoli” dichiara la vicesindaca e assessore

alla Cultura e allo Sviluppo turistico Sonia Bombardieri “Con il cinema si riattiva anche la cultura,

popolare e alla portata di tutti, proprio nello spazio di Piazza Unità d’Italia che sembra perfetto per

questo uso. Anche quest’anno invito caldamente spettatori e spettatrici a partecipare sempre nel

rispetto delle regole anti covid e permettere così a tutti, giovani e adulti, bambini e anziani, di

godere il piacere di un film in totale serenità”.

E’ possibile prenotare su www.eventbrite.it. Si può in ogni caso accedere anche senza

prenotazione, a esaurimento posti, lasciando il proprio nominativo e contatto (che verrà

cancellato dopo 14 giorni). CITTÀ DI TIRANO

In caso di pioggia: proiezioni sempre confermate in Piazza Unità d’Italia (al coperto)

Aggiornamenti su: www.mignontirano.it e Facebook: Cinema Mignon Tirano

ARIA DI CINEMA I film in programma in Piazza Unità d'Italia, ore

21.15

Sabato 3 luglio

NON CI RESTA CHE IL CRIMINE

Commedia di Massimiliano Bruno

(Italia, 2019, 102 minuti)

Tre improbabili amici a Roma sono impegnati in un giro turistico nei luoghi che furono teatro delle infami

gesta della Banda della Magliana. Improvvisamente il gruppo si trova catapultato nel 1982. Una commedia

in cui la realtà supera l’immaginazione e in cui tutto può succedere.

Mercoledì 7 luglio

QUALCOSA DI MERAVIGLIOSO

di Pierre-François Martin-Laval

(Francia, 2019, 107 minuti)

Costretti a fuggire dal Bangladesh, Fahim e il padre lasciano il resto della famiglia per trasferirsi a Parigi. Al

loro arrivo, iniziano una vera corsa ad ostacoli per ottenere asilo politico, con la minaccia di essere espulsi

in qualsiasi momento. COMMEDIA/BIOGRAFICO

Sabato 10 luglio

IN VIAGGIO VERSO UN SOGNO - THE PEANUT BUTTER FALCON

di Tyler Nilson e Michael Schwartz

(USA, 2019, 97 minuti)

Zak ha la sindrome di Down e desidera diventare un lottatore professionista. Una notte scappa dall'istituto

che lo ospita ed incontra Tyler, un bandito in fuga che diventa il suo allenatore, ed Eleanor, infermiera che

si unisce all'avventura. COMMEDIA PER TUTTA LA FAMIGLIA

Mercoledì 14 luglio

FINE LINES

di Dina Khreino

(Emirati Arabi Uniti/Hong Kong, 2018, 97 minuti)

Le testimonianze di venti dei più grandi alpinisti e scalatori al mondo per la prima volta si intrecciano in un

unico racconto che ispira e commuove. Ognuno per le proprie ragioni, ma tutti legati al mondo verticale,

arrampicano sfidando vento, scogliere a strapiombo e ogni altro imprevisto. Nell'aria rarefatta, questi atleti

sono cambiati profondamente non solo come scalatori, ma anche come esseri umani. DOCUMENTARIO

MOZZAFIATO

Sabato 17 luglio

LA VITA STRAORDINARIA DI DAVID COPPERFIELD

di Armando Iannucci

Assessorato alla Cultura e allo

Sviluppo Turistico

(Regno Unito, 2019, 119 minuti)

Dal grande classico scritto da Charles Dickens, un racconto della vita di David Copperfield, dalla sua

giovinezza fino all'età adulta, sullo sfondo della rivoluzione industriale inglese. UNA STORIA EMOZIONANTE

PER TUTTA LA FAMIGLIA

Mercoledì 21 luglio

VOLEVO NASCONDERMI

di Giorgio Diritti

(Italia, 2020, 120 minuti)

Antonio Ligabue è figlio di emigranti. Dopo la morte della madre viene affidato ad una coppia svizzero