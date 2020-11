Latteria di Chiuro: oltre 2700 disegni per l’edizione 2020 di "Latte di Natale"

Chiuro, 25 novembre - 12esima edizione da incorniciare per il “Latte di Natale”, iniziativa ideata e promossa dalla Latteria di Chiuro che coinvolge tutte le scuole primarie di primo grado della provincia di Sondrio. Un risultato inaspettato in considerazione della complessa situazione che ha caratterizzato questo 2020. E proprio sulla scorta della situazione generale, la Latteria era indecisa se proporre il concorso nella sua ormai tradizionale formula.

Le scuole, già alle prese con numerose difficoltà, avrebbero aderito?

Bimbi e maestre avrebbero risposto all’invito?

Non c’è che dire, il messaggio è arrivato forte e chiaro da parte del mondo della scuola.

In 12 anni di concorso non sono mai arrivati tanti disegni, oltre 2700! Ad ispirare i piccoli artisti ha certamente contribuito anche il tema “Di nuovo insieme, liberi di fare e giocare...senza esclusioni’' proposto grazie alla collaborazione dell’associazione di Sondrio SETTE17…E OLTRE, che già nel suo nome porta un chiaro messaggio facendosi carico di offrire qualcosa in più a tutte le persone con disabilità. Ebbene, terminata la suspence, la Latteria comunica con grande piacere i vincitori di questa edizione del “Latte di Natale”.

Ii premi assegnati, uno per ogni ordine di grado

Le cinque Classi premiate: prima: 1A Primaria “Bruno Credaro” di Sondrio, seconda: 2A Primaria di Grosio, terza: 3A Primaria di Tresenda di Teglio, quarta 4B Primaria di Talamona e per la quinta la 5A della primaria “Rita Levi Montalcini” di Montagna Piano.

A decretare i vincitori - impresa per nulla facile quest’anno - è stata una giuria composta da esperti che ha scelto i migliori lavori valutando la coerenza del tema, la creatività, originalità, fantasia, l’uso dei colori, l’equilibrio nella composizione e l’attinenza alle indicazioni date nel bando.

Il premio - del valore di 350 euro - sarà assegnato, grazie all’alunno vincitore, all’intera classe.

Ma il desiderio più grande - la Latteria ormai lo sa - è quello di poter vedere il disegno vincitore assoluto stampato sul cartone del latte fresco di Chiuro in distribuzione a partire dalla prima settimana di dicembre.

Farà bella mostra di sé sui cartoni del latte, il disegno della classe quinta della primaria Montalcini di Montagna in Valtellina.

Non solo, come ogni anno la Latteria realizzerà la pubblicazione e la distribuzione di un opuscolo contenente tutti i 2700 disegni e per ringraziare bambini e maestre sarà distribuito un piccolo omaggio, un vasetto di yogurt fresco per una gustosa merenda.

“Quest’anno sono stato particolarmente toccato e commosso dalla numerosa partecipazione al concorso “Latte di Natale” - ha commentato il presidente della Latteria di Chiuro, Franco Marantelli - bambini e maestre hanno, infatti, dimostrato chiaramente il loro desiderio e la loro voglia di superare questo periodo di difficoltà, facendo prevalere la speranza e il desiderio di offrire in classe spunti di riflessione e di condivisione su temi a noi cari. Il nostro più sentito grazie va dunque a tutti loro, ai piccoli artisti e alle loro maestre. Quest’anno siete stati tutti voi a farci un grande e inaspettato dono natalizio! Vi auguro un sereno Santo Natale”.