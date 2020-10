Rapporto Confartigianato Imprese Sondrio e PFP di Sondrio

Nei giorni scorsi il Presidente provinciale e regionale della categoria Benessere di Confartigianato Imprese,

Johnny Oregioni, accompagnato da alcuni imprenditori del settore, ha fatto visita alla sede di Sondalo del

Polo per la Formazione Professionale Valtellina (PFP Valtellina).

L’incontro è avvenuto sia con i responsabili delle attività didattiche sia con gli alunni dei corsi di “Tecnico

dell’Acconciatura” e di “Tecnico dei Trattamenti Estetici”.

A fare gli onori di casa e ad accompagnare il Presidente Oregioni - fresco di nomina anche nella giunta

nazionale di Confartigianato “Benessere” – il collaboratore del direttore del PFP con Alan Vaninetti e alcuni

docenti del corso.

Vaninetti ha mostrato la rinnovata ed accogliente struttura soffermandosi sui nuovi e innovativi laboratori

per l’insegnamento tecnico sia dell’area acconciatura sia dell’area estetica.

Il pluriennale sodalizio tra Confartigianato Imprese Sondrio e il PFP Valtellina è stato rinnovato e rafforzato

nei mesi scorsi con un nuovo accordo siglato dal Direttore del PFP Valtellina Evaristo Pini e dal Presidente

di Confartigianato Imprese Sondrio, Gionni Gritti; la nuova intesa che interessa i corsi presso la sede di

Sondalo si inserisce nel solco di una più ampia collaborazione che ha come obiettivo di fondo proprio quello

di avvicinare sempre più il mondo della scuola e della formazione professionale con il mondo dell’impresa e

del lavoro. Lo scopo è di formare i giovani alla professione e consentire loro di essere pronti ad affrontare il

mercato del lavoro in linea con l’evoluzione del mercato e con le crescenti esigenze della clientela.

La sinergia e la collaborazione tra chi ogni giorno opera nei saloni e il mondo della formazione è

fondamentale e la formazione on the job resta per taluni settori l’unica carta vincente.

I percorsi formativi del PFP Valtellina sono infatti strutturati per un insegnamento sia teorico sia pratico

delle professioni artigiane secondo gli indirizzi regionali ed europei che prevedono quattro anni di

formazione scolastica anziché cinque.

Il valore aggiunto dei corsi è legato al fatto che, a partire dal secondo anno, gli allievi svolgono direttamente

nelle aziende mille ore di alternanza scuola/lavoro.

Superato l’esame di fine anno, gli studenti hanno acquisito competenze tali da poter entrare

immediatamente nel mondo del lavoro e possono sostenere l’esame di abilitazione all’esercizio della

professione (titolo obbligatoriamente richiesto per la gestione in autonomia e titolarità di un’attività nel

settore benessere). Per la quasi totalità degli studenti la conclusione del percorso scolastico coincide inoltre

con l’assunzione.

Grazie a questa sinergia gli alunni del PFP Valtellina possono contare sul supporto di Confartigianato

Imprese Sondrio e delle sue imprese; l’associazione può infatti contare sulla rappresentanza pressoché

esclusiva delle quasi 450 imprese (di cui 315 acconciatori e 135 estetisti) che operano in provincia di

Sondrio nel settore del benessere.

L’alternanza tra formazione professionale ed esperienza all’interno delle “botteghe” artigiane e dei saloni di

bellezza è fondamentale anche sotto il profilo sociale oltre che economico; un sistema territoriale non può

mantenere nel tempo la propria identità e la propria forza economica se non investe sulla “trasmissione del

sapere” fra generazioni.

Sondrio, 30 ottobre 2020